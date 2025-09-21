Compartir

Dejaron a una niña de ocho meses abandonada en Caracas, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales, hoy domingo 21 de septiembre. “Milagros” quedó en resguardo.

Fue localizada esta niña en La Hoyada, con avenida Fuerzas Armadas, conexión avenida Sur 9, parroquia Catedral, municipio Libertador, Caracas Distrito Capital; a las 05:00 horas de la tarde aproximadamente, el día de hoy 20-09-2025.

*VICTIMA*: Una Lactante de aproximadamente 8 meses de edad

*RESEÑA*: Que para el momento que se encontraba laborando en la sede principal del Consejo de Protección de Niño, Niña, y Adolescente del Área Meteopolitana de Caracas, se apersonó una comisión de voluntarios pertenecientes a la estación de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, al mando del Abogado Ali Emiliano Palacios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lysaura Fuentes (@lysaura_fuentes)

Llevando consigo una niña de 8 meses aproximadamente; quien manifestó que había recibido una llamada telefónica a través de emergencia VEN 911. Donde una ciudadana de nombre María Elena Muñoz manifestó que el día de hoy una adolescente le entrego la referida menor e informó que la lactante estaba abandonada sin ningún representante.

Dejaron a una niña de ocho meses abandonada en Caracas

Y requerían de alguna autoridad por cuanto no podía resguardar a la niña, donde la comisión bomberil hizo acto de presencia, tomaron todas las medidas de seguridad y protección, posteriormente trasladaron a la misma hacia el Hospital JM de los Rios de San Bernardino.

Donde para el momento de su ingreso le realizaron su respectivo examen médico legal, arrojando buen estado de salud. Y seguidamente la trasladaron a la Entidad de Atención Bambi, ubicado en San Bernardino, donde le dictaron medidas de protección y Abrigo Provisional y Excepcional.

A favor de la niña que quedó registrada provisionalmente como “Milagros”, quedando registrada bajo el número de expediente signado por el Consejo de Protección de Niño, Niña, y Adolescente CPNNA-1352-09-2025.

Cualquier información, favor dirigirse al Consejo de Protección del Niño, Niñas y Adolescentes o a la división de investigaciones de delitos contra la mujer, niño, niña y adolescente.