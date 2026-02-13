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Delcy Rodríguez y Christopher Wright recorren Petroindependencia en la Faja del Orinoco

By Lubin Molero
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Delcy Rodríguez y Christopher Wright Petroindependencia
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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La agenda energética entre Venezuela y Estados Unidos sumó este jueves un nuevo capítulo con la visita de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Christopher Wright, a las instalaciones de la empresa mixta Petroindependencia, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Presidenta y Christopher Wright Petroindependencia

Durante el recorrido, el secretario Wright fue portavoz de un mensaje directo de la Casa Blanca. Según indicó, el presidente Donald Trump mantiene un «compromiso apasionado» por transformar la relación bilateral.

“Es parte de una agenda más amplia para hacer que las Américas sean más grandes, para unir a los dos países mediante el comercio, la paz y la prosperidad”, afirmó el funcionario norteamericano, resaltando que la asociación busca generar empleos y oportunidades para el pueblo venezolano.

Impulso a la producción y licencias

Wright se refirió específicamente a la dinamización del sector hidrocarburos, señalando que el objetivo es mantener la operatividad continua mediante la emisión de licencias estratégicas. Estas medidas están diseñadas para que las empresas puedan adquirir insumos y movilizar fondos, lo que permitiría:

  • Incrementar la producción petrolera nacional.

  • Crear nuevos puestos de trabajo.

  • Potenciar los ingresos por concepto de exportaciones.

Esta visita técnica ratifica la intención de ambos gobiernos de establecer una cooperación estratégica que aporte estabilidad económica a la región.

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