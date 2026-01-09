La presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que el retorno a las actividades escolares en todo el territorio nacional será el próximo lunes 12 de enero. El anuncio se realizó durante el despliegue del «Obratón», donde la mandataria resaltó la importancia de retomar el calendario educativo tras el asueto navideño y la actual coyuntura que atraviesa el país.

Rodríguez aseguró que las instituciones educativas están preparadas para recibir a la matrícula estudiantil con total normalidad y seguridad el próximo lunes. Con esta medida, el Gobierno Bolivariano garantiza la continuidad del derecho a la educación pública y gratuita, reafirmando el compromiso del Estado con la formación de los jóvenes venezolanos.

Inicio de clases para el lunes 12 de enero

Por su parte el ministro de Educación Héctor Rodríguez, informó y afirmó que tal como se tenía previsto desde diciembre, el 12 de enero inicia el segundo momento en todos los planteles del país.