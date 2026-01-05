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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este domingo el Consejo de Ministros N.° 757 en el Palacio de Miraflores, en Caracas, una reunión extraordinaria orientada a definir las líneas estratégicas del Estado de Conmoción Exterior decretado por el Ejecutivo, en el contexto de los hechos registrados en las últimas horas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Al encuentro asistieron los vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales, así como los titulares de las principales carteras ministeriales. La convocatoria se produjo luego del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó la continuidad inmediata del mando ejecutivo, dando respaldo jurídico a la conducción del Gobierno en esta etapa.

El ministro de comunicación, Freddy Ñañez, fue el encargado de ofrecer detalles de los temas abordados.

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Ccomisión de Alto Nivel para la liberación de Maduro

Ñáñez informó que Rodríguez creó una comisión para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Canciller Yvan Gil, Camila Fabri y el Ministro Freddy Ñañez; y una Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal, destinada a garantizar el abastecimiento y la soberanía alimentaria.

Metas alcanzadas y planes a futuro

Resultados del método 1 x 10, con una efectividad del 88% de respuestas a las solicitudes y 40 mil obras terminadas en 2025. 99,5% de abastecimiento de productos nacionales en Navidad.

Puntos claves para 2026:

1. Afianzar el modelo de democracia comunal, dándole amplitud a los proyectos comunitarios

2. Protección social, para restituir el estado de bienestar bolivariano, que se ha sostenido a pesar de las sanciones y las dificultades económica

El balance cerró con un llamado a la calma y la unidad, al asegurar que el país se encuentra “en absoluta paz y bajo protección institucional”, y con el reconocimiento al comportamiento cívico de la población en medio de la coyuntura.

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