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La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció este domingo 26 de octubre la «provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe».

A través de sus redes, Rodríguez difundió el comunicado, en el que asegura que Trinidad y Tobago realiza «ejercicios militares» entre el 26 y 30 de este mes «bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos«.

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Dacuerdo con el comunicado, estos «ejercicios militares» constituyen «una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe».

Asimismo, señala que las autoridades venezolanas capturaron «un grupo mercenario con información directa de la agencia de Inteligencia estadounidense, CIA».

Esta captura permite «determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo contra nuestro país».

Delcy Rodríguez denuncia provocación militar

La vicepresidenta Rodríguez resalta que con estas acciones, la primera ministra de Trinidad y Tobago no solo «pretende agredir a Venezuela y quebrar nuestros lazos históricos de hermandad, sino que también viola la Carta de las Naciones Unidad».

Asimismo, agrega la violación a la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobada por la Celac y los principios del Caricom, que protegen a todos los pueblos del Caribe».

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