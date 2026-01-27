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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insistió este lunes en que su Gobierno no recibe órdenes provenientes de Estados Unidos sobre la política interna del país y ratificó que la gestión que lidera se fundamenta en la obediencia al mandato popular y en la defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas.

«El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo«, recalcó Rodríguez durante una sesión de consulta pública de la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

Rodríguez destacó que se trata de «la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, su autoridad y sus instituciones”.

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La mandataria encargada se refirió a las presiones personales recibidas tras asumir sus funciones actuales, asegurando que estas no desviarán el rumbo del Ejecutivo.

“Las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando asumí como presidenta encargada. No tenemos miedo”, sentenció.

Asimismo, enfatizó que la administración venezolana no responde a intereses extranjeros: “No tenemos otro factor externo a quien obedecer”.

En cuanto a la política exterior y el vínculo con el gobierno de los Estados Unidos, Rodríguez manifestó la disposición de Venezuela a mantener diálogos, siempre que se cumplan condiciones de igualdad; respeto a la legalidad internacional; respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela.

“A eso estamos dispuestos los venezolanos: a representar los intereses, los valores, la dignidad y la historia de nuestro pueblo”, aseveró.

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