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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, difundió este domingo un mensaje dirigido a la comunidad internacional y, de manera directa, al Gobierno de Estados Unidos, en el que reafirmó la vocación pacífica del país, su apego al derecho internacional y la disposición a avanzar hacia un relacionamiento basado en el respeto, la cooperación y la no injerencia.

El pronunciamiento se produce en un contexto histórico para el país tras los acontecimientos registrados en las últimas 48 horas, marcados por una escalada de ataques militares y decisiones institucionales que han colocado a Venezuela en el centro del debate internacional. En ese lapso, las autoridades venezolanas han insistido en la defensa de la soberanía nacional y en la necesidad de preservar la estabilidad interna.

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En ese escenario, Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada conforme a los mecanismos constitucionales, ha reiterado el mensaje de continuidad institucional y de apertura al diálogo. La alta funcionaria subrayó que el país “aspira a vivir sin amenazas externas” y que la paz global comienza por garantizar la paz de cada nación.

En su mensaje, la presidenta encargada hizo un llamado explícito al presidente Donald Trump y recordó que la paz y el diálogo han sido un principio sostenido por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, expresó, al tiempo que defendió el derecho de Venezuela a su soberanía, al desarrollo y a construir su futuro sin presiones externas.

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