La madrugada de este sábado 3 de enero la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en declaraciones al país repudió ataque de Estados Unidos contra Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas y los estados Aragua, Miranda y La Guaira.

Durante su intervención indicó que ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, «nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos prueba de vida«.

«Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, y quedan activados todos los planes», comentó Rodríguez durante una llamada telefónica al canal Venezolana de Televisión (VTV).