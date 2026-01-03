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Delcy Rodríguez exige fe de vida del presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores

By Redacción Noticias24Carabobo
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Delcy Rodríguez fe de vida Maduro

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La madrugada de este sábado 3 de enero la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en declaraciones al país repudió ataque de Estados Unidos contra Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas y los estados Aragua, Miranda y La Guaira.

Durante su intervención indicó que ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, «nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos prueba de vida«.

«Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, y quedan activados todos los planes», comentó Rodríguez durante una llamada telefónica al canal Venezolana de Televisión (VTV).

«Todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar ordenes a Venezuela (…)».

Dijo que «el pueblo de Venezuela en perfecta unión nacional debe activarse para defender sus recursos naturales y lo más sagrado que puede tener la patria que es su derecho a la independencia, al futuro, a tener una libre patria».

«Condenamos esta agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios, militares, inocentes, civiles», comunicó la alta funcionaria.

Rodríguez responsabilizó directamente al gobierno del presidente Donald Trump y aseguró que «nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre Libertador», sentenció.

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SourceGlobovisión
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