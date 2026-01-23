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En un esfuerzo por consolidar la estabilidad política y la armonía social en el país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este viernes una reunión de alto nivel en el Palacio de Miraflores.

El encuentro tuvo como propósito principal la instalación formal del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa que busca trazar líneas estratégicas para blindar la tranquilidad de la nación desde una visión multiestatal y multisectorial.

Un frente diverso por la estabilidad

La reunión destacó por la pluralidad de sus asistentes, integrando tanto a figuras del gabinete ministerial como a representantes del sector privado y la sociedad civil. Entre los presentes destacaron los ministros Ernesto Villegas (Cultura), Ángel Prado (Comunas), Nuramy Gutiérrez (Salud) y Miguel Pérez Pirela (Comunicación e Información).

Asimismo, la mesa de trabajo contó con la visión técnica y social de figuras como la psicóloga Ana María San Juan, el secretario de DD.HH. Larry Devoe, y la analista política Indira Urbaneja. El sector emprendedor también tuvo representación con la participación de Gerson Gómez, fundador de Ridery, subrayando la importancia de la economía en la construcción de un clima de paz.

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