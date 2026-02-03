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Este martes 3 de febrero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó un acto donde recibió de las cartas credenciales de los nuevos embajadores designados de Catar, Italia y Nicaragua ante Venezuela. La ceremonia formal tuvo lugar en la ciudad de Caracas, consolidando los lazos diplomáticos y de cooperación con estas naciones.

Representantes diplomáticos de Asia y Europa

Entre los diplomáticos que presentaron sus credenciales se encuentra Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi, representante de Catar. Al-Khulaifi cuenta con una destacada trayectoria, habiéndose desempeñado previamente como encargado de Negocios de su país en Paraguay; cabe destacar que ya había presentado sus Copias de Estilo ante el canciller Yván Gil el pasado 16 de diciembre.

Así mismo, el nuevo embajador de Italia, Giovanni Umberto De Vito, oficializó su cargo este martes. De Vito, quien anteriormente cumplió funciones como Cónsul en Francia, había avanzado en el protocolo diplomático al entregar sus Copias de Estilo a la cancillería venezolana este lunes 2 de febrero.

Delcy Rodríguez recibió credenciales de embajadores

La diplomacia latinoamericana también tuvo protagonismo con la acreditación de Valezka Fiorella López Herrera como embajadora de Nicaragua. López Herrera fue designada para esta misión el pasado 28 de enero y, al igual que su homólogo italiano, cumplió con la entrega de sus Copias de Estilo al canciller Gil este lunes.

Este acto reafirma la voluntad del Ejecutivo nacional de mantener una agenda de respeto mutuo y dinamismo en las relaciones internacionales con socios estratégicos en diversos continentes.

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