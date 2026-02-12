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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que ha recibido una invitación formal para realizar una visita oficial a los Estados Unidos (EEUU). El anuncio se produce apenas 24 horas después de su reunión en Miraflores con el Secretario de Energía estadounidense, Christopher Wright.

Diálogo y planificación estratégica

Durante su intervención, la mandataria calificó esta invitación como una oportunidad importante para el diálogo bilateral. No obstante, mantuvo una postura prudente y no reveló fechas exactas para el viaje, asegurando que la agenda aún se encuentra en fase de evaluación estratégica.

«Nuestro equipo de cancillería está contemplando el momento más idóneo para llevar a cabo el traslado». Señaló Rodríguez, subrayando que la prioridad del Ejecutivo es asegurar que el encuentro responda a los intereses de la nación.

Delcy Rodríguez visita EEUU

El posible viaje de la presidenta encargada a suelo norteamericano ha generado una ola de reacciones en el ámbito político internacional. Se espera que, de concretarse, la agenda se centre en la cooperación energética y la normalización de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, marcando un hito en la política exterior reciente.

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