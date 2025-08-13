Compartir

Fue demandado Shohei Ohtani junto a su agente Nez Balelo, el estelar jugador de las mayores estaría involucrado en un supuesto boicot a un proyecto inmobiliario. El mismo por 240 millones de dólares.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Circuito de Hawaii, dijo el medio USA Today. Los demandantes indicaron que el jugador y su agente están abusando de poder esto debido a la fama que tiene el jugador.

Los motivos de la demanda son interferencia tortuosa además de enriquecimiento injusto. Agregado a eso el nivel de celebridad que tienen para desestabilizar dicho proyecto. Según la persona demandante.

Demandado Shohei Ohtani y su agente

No es la primera vez que el jugador de los Dodgers de Los Ángeles está involucrado en problemas. Ya su intérprete había estado en líos con la justicia y de hecho fue sentenciado a cinco años de prisión.

Esto por caso de apuestas como de fraude por un monto de 17 millones de dólares. Hasta ahora se espera por el desarrollo de la demanda hacia su agente y hacia él. Ohtani firmó un contrato de 700 millones de dólares.

