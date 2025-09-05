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Demi Moore sobre la salud de Bruce Willis en 2025 rompió el silencio. La actriz de destacadas películas y expareja del actor dijo que es una situación muy difícil la que este está atravesando. Dijo que ella sigue de cerca la vida de Willis.

El protagonista de “Duro de Matar” desde 2023 fue diagnosticado con demencia frontotemporal. La cual ha afectado el lenguaje, la personalidad además del comportamiento. Lo que ha llevado a la familia ahora a tomar una decisión de llevarlo a una residencia especial.

Allí el actor recibirá atención las 24 horas del día, de esa manera tendrá mayor cuidado. Demi apoyó la decisión tomada por la actual pareja de Willis, Emma. La cual ha estado a su lado todo este tiempo. Consideran que ha sido una lucha fuerte pero la familia se mantiene unida dándole ayuda.

Bruce de 70 años protagonizó películas de acción, estuvo en series, sigue siendo uno de los artistas preferidos del mundo del espectáculo. Pero su mente quedó en blanco, no recuerda quien era, ni lo que fue su vida.

Demi Moore sobre la salud de Bruce Willis en 2025

Explicó Moore que es una situación difícil, ver todo el cambio que tuvo Bruce, el cual era una persona llena de vida y alegre. Un hombre de miradas de retos y seguras y como lo ha dejado esta enfermedad.

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Muchas personas no estuvieron de acuerdo en que los trasladaran a una residencia especial. Pero Demi detalló que la familia, sus hijas, ella y Emma Heming han armado un “frente unido” para ayudarlo.

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