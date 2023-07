Compartir

Tres mujeres denunciaron ante el Ministerio Público en el estado Zulia, a la ginecóloga Cira Monasterios por presunta estafa, violencia obstétrica, violencia psicológica y mala praxis.

Así lo informó el abogado de las mujeres afectadas, Leonardo Rincón, quien además es director de la Oficina para la Prevención Integral y Defensa de la Familia (Dodenaf).

Declaró a El Pitazo que hay al menos 100 mujeres víctimas de la ginecóloga, conocida en las redes sociales como @ginecoamarte.

Un grupo de mujeres afirmaron que fueron presuntamente estafadas por la ginecóloga, al ser diagnosticadas con enfermedades como VPH o lesiones en el cuello uterino para referirles tratamientos costosos que no ameritaban.

Estafa y falsos diagnósticos

“Cuando me examinó me dijo de una vez que tenía una lesión en el cuello uterino, que era estadio II y que si no me operaba iba a tener cáncer. Yo salí mal, desesperada. Ella me insistió hasta el punto que llamó a mi esposo para decirle que me tenía que operar”, afirmó una presunta víctima que luego se examinó con otra especialista y ésta le indicó que estaba sana.

De acuerdo con el abogado Leonardo Rincón, hay historias similares y bajo el mismo modus operandi.

Hasta ahora, la ginecóloga no se ha pronunciado y en sus redes sociales ha desactivado los comentarios. Se espera que el Ministerio Público inicia el procedimiento y las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

