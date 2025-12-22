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Denunciaron a un venezolano por hacerse pasar por sacerdote en Chile

By Redacción Noticias24Carabobo
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Denunciaron a un venezolano por hacerse pasar por sacerdote en Chile

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Denunciaron a un venezolano por hacerse pasar por sacerdote en Chile. Desde hace dos años, Luis Guillermo Valbuena Ortega estaba en ritos religiosos en la localidad de Hualqui en Biobio en Chile.

El arzobispado de Concepción hizo formalmente la denuncia en contra del hombre de nacionalidad venezolana. A pesar de no contar con ningún permiso para ritos católicos estaba presente en el altar.

Denunciaron a un venezolano por hacerse pasar por sacerdote en Chile

Se pudo conocer que desde hacía un par de años este llegó a la comunidad de Colico, allí incluso estuvo en la restauración del templo. Las personas lo veían como uno de los sacerdotes, pero este supo engañarlos.

Este dijo que era sacerdote anglicano, oficiaba misas y otros ritos sagrados. El tema ha dejado con mucha confusión a las personas.

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SourceTáchira Noticias
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