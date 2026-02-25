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Los cantos xenófobos en el juego de Carabobo y Huachipato en la Copa Libertadores fueron denunciados por jugadores del equipo industrial. Alexander González, destacó lo ocurrido luego de la victoria del “granate” en el estadio de Chile.

Cantos como “el veneco tiene hambre” o “muertos de hambre” se escucharon en las tribunas mientras el equipo carabobeño celebraba la victoria. Hasta ahora los equipos no se han pronunciado al respecto.

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Cantos xenófobos en el juego de Carabobo y Huachipato

Esperan que el hecho sea tomado por la Conmebol y se apliquen las sanciones correspondientes. Esto podría traer sanciones al equipo local (Huachipato) por lo ocurrido la noche del martes 24 de febrero.

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«No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad, teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más», escribió González en sus redes. Jugadores como fanáticos salieron en defensa del equipo venezolano y exigieron respeto.

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