DeportesFútbolPortada

Denunciaron cantos xenófobos en el juego de Carabobo y Huachipato

By Danny Valdiviezo
0
66
cantos xenóbos en el juego del Carabobo
Los carabobeños celebrando, Foto: Eduardo Fortes/AFP

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Los cantos xenófobos en el juego de Carabobo y Huachipato en la Copa Libertadores fueron denunciados por jugadores del equipo industrial. Alexander González, destacó lo ocurrido luego de la victoria del “granate” en el estadio de Chile.

Cantos como “el veneco tiene hambre” o “muertos de hambre” se escucharon en las tribunas mientras el equipo carabobeño celebraba la victoria. Hasta ahora los equipos no se han pronunciado al respecto.

Cantos xenófobos en el juego de Carabobo y Huachipato

Esperan que el hecho sea tomado por la Conmebol y se apliquen las sanciones correspondientes. Esto podría traer sanciones al equipo local (Huachipato) por lo ocurrido la noche del martes 24 de febrero.

NO DEJES DE LEER AHORA:Carabobo FC asaltó Chile y clasificó a la Fase 3 de la Libertadores

«No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad, teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más», escribió González en sus redes. Jugadores como fanáticos salieron en defensa del equipo venezolano y exigieron respeto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Germán Márquez no estará con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceFlashscore
Artículo anterior
Incendio en Flor Amarillo fue controlado por los Bomberos de Valencia
Artículo siguiente
¿Aumentó el Bono Contra la Guerra Económica de febrero?, y lo que hay que saber
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes