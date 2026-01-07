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Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la afirmación de que el llamado «Cártel de los Soles» es una organización narcotraficante real, en una acusación revisada contra el presidente Nicolás Maduro quien fue secuestrado por el gobierno de Donald Trump el sábado 3 de enero.

La rectificación pone en duda la legitimidad de la designación como grupo terrorista extranjero que la administración Trump promovió en 2025, informó este martes el The New York Times.

El diario estadounidense, resaltó que la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA y el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU nunca han mencionado al “Cártel de los Soles» como organización.

Este escenario ha reavivado las críticas de sectores que cuestionan las motivaciones reales detrás del caso penal. Los detractores señalan que la narrativa sobre el «Cártel de los Soles» fue utilizada por Trump como un pretexto para justificar la agresión. Con el retroceso de la fiscalía, el pilar de la acusación se desplaza hacia un terreno más especulativo.

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