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Este domingo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos marcó un punto de inflexión definitivo en uno de los escándalos más notorios de la última década. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó en declaraciones para cadenas como ABC News y CNN que la revisión del caso contra el multimillonario Jeffrey Epstein ha concluido oficialmente.

La decisión llega tras la publicación el pasado viernes de un masivo lote de archivos que comprende cerca de tres millones de páginas de documentos.

Esta divulgación representa el esfuerzo final por cumplir con el mandato del Congreso, que exigía la transparencia total de la información no clasificada relativa a la red de tráfico sexual liderada por Epstein antes de finalizar el año 2025.

Entre la inmensa cantidad de datos revelados, han salido a la luz intercambios de mensajes entre Epstein y personalidades de la esfera empresarial y política. No obstante, Blanche fue enfático al señalar que, si bien se han documentado vínculos sociales y empresariales con figuras de poder, no existen pruebas adicionales que involucren a estos individuos en actividades criminales concretas.

«Comprendemos la demanda de justicia de las víctimas, pero la fiscalía no puede avanzar en nuevos procesamientos sin evidencia probatoria» , sostuvo Blanche, cerrando así el capítulo legal para Epstein (fallecido en 2019) y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años.