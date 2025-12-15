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Para enfrentar la depresión decembrina, gestiona expectativas, mantén rutinas saludables (ejercicio, sueño, dieta), haz ejercicio (luz solar). No te encasilles por el contrario busca la manera de salir de ella.

Cuida tu salud mental (autocuidado, decir «no», gratitud, actividades placenteras. Entre ellas una buena caminata. Pasear incluso por bazares navideños, no te aferres a grupos o personas. Por el contrario lucha y trata de salir adelante.

Estrategias para enfrentar la depresión decembrina

Sé realista: Acepta que no todo tiene que ser perfecto y establece metas alcanzables.

Aprende a decir «no»: No te sobrecargues con compromisos sociales o financieros.

Planifica con antelación: Reduce el estrés de las compras y eventos.

Mantén rutinas: No descuides el sueño, la alimentación y la actividad física.

Haz ejercicio: Incluso una caminata de 20 minutos libera endorfinas.

Busca luz natural: La falta de luz solar puede afectar el ánimo; la terapia de luz puede ayudar.

Nutrición equilibrada: Evita excesos de dulces que bajen tu energía.

Practica el autocuidado: Dedica tiempo a pasatiempos y actividades que disfrutes.

Conexión y apoyo:

Fortalece lazos: Fomenta relaciones sociales saludables.

Haz voluntariado: Ayudar a otros puede mejorar tu propio estado de ánimo.

Busca apoyo profesional: Un terapeuta puede ofrecer herramientas si los síntomas son abrumadores.

Cambio de perspectiva:

Practica la gratitud: Enfócate en lo positivo para cambiar tu perspectiva.

Sé consciente de tus emociones: Entiende que es normal sentirse así y permítete vivir las fiestas a tu manera.

Crea algo con corazón: Pequeños gestos significativos pueden ser muy valiosos.

Importante: Si los síntomas persisten después de la época navideña, es crucial buscar ayuda profesional para descartar una depresión más profunda, como el Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

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