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Un derrape de moto en la Autopista del Este dejó dos personas lesionadas, el hecho ocurrió en el kilómetro 161 sentido Naguanagua. Enseguida el equipo de operaciones de Invialca atendió la situación.

Indicó Invialca que dos personas resultaron lesionadas tras el derrape del vehículo tipo moto en el que se desplazaban. Gracias a la rápida intervención y el apoyo de la ambulancia de Invialca, ambos pacientes fueron trasladados con éxito al Hospital Ángel Larralde.

Derrape de moto en la Autopista del Este dejó dos lesionados

Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país.

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