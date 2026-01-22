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Derrape de moto en la Autopista del Este dejó dos lesionados

By Redacción Carabobo
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Derrape de moto en la Autopista del este
Fotos: Invialca.

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Un derrape de moto en la Autopista del Este dejó dos personas lesionadas, el hecho ocurrió en el kilómetro 161 sentido Naguanagua. Enseguida el equipo de operaciones de Invialca atendió la situación.

Indicó Invialca que dos personas resultaron lesionadas tras el derrape del vehículo tipo moto en el que se desplazaban. Gracias a la rápida intervención y el apoyo de la ambulancia de Invialca, ambos pacientes fueron trasladados con éxito al Hospital Ángel Larralde.

Derrape de moto en la Autopista del Este dejó dos lesionados

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