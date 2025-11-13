PortadaSucesos

Derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados

By Redacción Noticias24Carabobo
0
82
Derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello
Fotos: Invialca.

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos personas lesionadas informó Invialca a través de sus redes sociales. El hecho ocurrió a las tres de la tarde de ayer miércoles 12 de noviembre de 2025.

A la altura del kilómetro 183 de la autopista Valencia – Puerto Cabello (sentido Valencia), se reportó el derrape de un motorizado y su ocupante, resultando ambos lesionados; informó Invialca.

Derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello
Foto: Invialca.

Derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello

La respuesta oportuna brindada por el equipo de Paramédicos de Vías Rápidas y el personal de Operaciones Viales de Invialca, permitieron la estabilización; y traslado inmediato de los lesionados por la unidad ambulancia Metro 01 de Invialca.

Al centro asistencial Hospital «Dr. Ángel Larralde» de Naguanagua para recibir atención médica especializada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Agredió a su abuelo con una silla en Barquisimeto y lo capturaron

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceInvialca
Artículo anterior
La leyenda de la guitarra de Robert Johnson
Artículo siguiente
La historia de la Virgen del Socorro de Valencia (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes