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Un derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos personas lesionadas informó Invialca a través de sus redes sociales. El hecho ocurrió a las tres de la tarde de ayer miércoles 12 de noviembre de 2025.

A la altura del kilómetro 183 de la autopista Valencia – Puerto Cabello (sentido Valencia), se reportó el derrape de un motorizado y su ocupante, resultando ambos lesionados; informó Invialca.

Derrape de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello

La respuesta oportuna brindada por el equipo de Paramédicos de Vías Rápidas y el personal de Operaciones Viales de Invialca, permitieron la estabilización; y traslado inmediato de los lesionados por la unidad ambulancia Metro 01 de Invialca.

Al centro asistencial Hospital «Dr. Ángel Larralde» de Naguanagua para recibir atención médica especializada.

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