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En horas de la noche de este domingo 11 de enero , se registró un accidente vial en la Variante Yagua – San Diego, específicamente en las adyacencias del Distribuidor San Diego, sentido Yagua.

De acuerdo con los reportes de las autoridades en el sitio, se trató del derrape de una motocicleta que dejó como saldo una persona lesionada. La ciudadana fue identificada como Jannileth León, de 37 años de edad.

Tras la evaluación inicial por parte de los cuerpos de rescate, se diagnosticó que León presentó un traumatismo en la extremidad inferior derecha, con una posible fractura de tibia y peroné.

Debido a la gravedad de la lesión, se procedió a realizar un traslado de emergencia hacia el Hospital Dr. Ángel Larralde (Hospital de Carabobo).

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