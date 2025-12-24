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Un derrape de moto en Los Guayos dejó un lesionado, el hecho vial ocurrió ayer 22 de diciembre de 2025 y fue atendido por los Bomberos de ese municipio. El lesionado requirió atención prehospitalaria.

Informaron los efectivos que la tarde de este lunes 22 de diciembre, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Los Guayos, atendieron un accidente vial (derrape de moto). Este ocurrió en la avenida principal de la primera etapa de Paraparal.

El ciudadano conductor de una unidad Bera SBR, fue abordado de inmediato por la comisión bomberil. Tras la evaluación céfalo-caudal, se diagnosticaron escoriaciones en extremidades superiores e inferior izquierda.

Gracias al trabajo articulado con el Sistema de Emergencias del Municipio Los Guayos (SEMGUA); el lesionado fue trasladado de forma segura al Ambulatorio Tipo II de la zona para su atención médica.

Derrape de moto en Los Guayos dejó un lesionado

Se hace un llamado a circular por las calles, avenidas y autopistas cumpliendo con las normas impuestas por el INTT. Hacerlo a una velocidad moderada además de transitar por un solo canal.

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