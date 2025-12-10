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Un derrape de moto en Los Guayos fue atendido por los Bomberos de ese municipio hoy en horas de la mañana. Un joven circulaba en una motocicleta cuando sufrió el accidente cayendo al pavimento.

Enseguida personas de la comunidad llamaron a autoridades de emergencia, los bomberos hicieron acto de presencia atendiendo la situación. El lesionado recibió los primeros auxilios necesarios para estabilizarlo.

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Derrape de moto en Los Guayos dejó una persona lesionada

El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de semana. Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia tanto en motos como vehículos livianos además de los pesados.

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“La seguridad vial es responsabilidad de todos. Conduce con precaución y utiliza siempre tu equipo de protección”; dijeron los bomberos de Los Guayos. Porta siempre el casco protector además de guantes.

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