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Un derrumbe de edificio en Madrid dejó al menos 10 lesionados leves, grupos de rescate, policías como bomberos llegaron al centro de la capital española para atender la situación; ocurrida hoy martes 7 de octubre.

El hecho ocurrió en la calle de Hileras a la altura del número 4, servicios de emergencia se encuentran en el sitio. Hay en la actualidad 11 equipos bomberiles trabajando en el lugar tras el derrumbe parcial.

Una de las personas que estaba en el lugar de los hechos fue llevado al hospital con una fractura en su pierna. Mientras que las otras personas solo presentaron aporreos, dijo el centro de emergencias de Madrid.

Derrumbe de edificio en Madrid deja 10 lesionados

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid llegó al lugar de los hechos para conocer la situación. Hasta ahora hay una confusión con el número de personas desaparecidas luego del derrumbe.

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Los grupos de rescate se mueven con perros en la zona con el fin de encontrar personas lesionadas. De igual modo, mantienen la situación controlada para evitar que el edificio colapse nuevamente.

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