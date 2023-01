Compartir

Algunos han comenzado el año con desánimo, incluso habrás escuchado a alguien decir, “ya no me importa si me echan” o “me da lo mismo lo que diga el jefe”.

Son todas expresiones que reflejan el momento es que una persona se siente agotada emocionalmente, cansada o desgastada en su trabajo.

A esto se le conoce como síndrome de Burnout, un fenómeno psicosocial que se visualiza en quienes pierden la energía, se desmotivan y comienzan a desinteresarse del trabajo, pudiendo llegar incluso a la ansiedad y la depresión.

Este sentimiento suele manifestarse al terminar el año o incluso, al comenzar otro.

Tal afección generalmente aparece después de vivir con una sensación de alerta permanente y sometidos a un alto nivel de exigencia durante mucho tiempo.

También cuando se sabe que próximamente llegará ese estrés.

Luego se presenta el agotamiento, producto de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o emocionales.

El síndrome de Burnout, se da más en personas que prestan servicios a otros.

Es decir, que tiene que adaptarse constantemente a la personalidad y emocionalidad del otro, como los profesores, vendedores, personal del área de la salud, empleados en general.

Iniciaste el año con desánimo: ¿Qué hacer?

Ante la presencia de alguno de estos síntomas en este nuevo año, se recomienda bajar las cargas y la autoexigencia.

Para ello, es necesario que las expectativas de lo que se desea hacer sean realistas.

En otras palabras, no pretender hacer al final del año, todo lo que no se hizo previamente, o querer realizar todas las actividades o pendientes en el primer mes del año.

Con ello también es importante cuidar la higiene del sueño, darle tiempo al organismo para que se recupere y cuidar la alimentación para no alterar los procesos metabólicos.

