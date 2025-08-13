Compartir

Desastres naturales como avances médicos, son las dos tendencias que los expertos en lo que dijo Nosdatradamus podrían ocurrir. El boticario francés sigue siendo el más estudiado por sus predicciones.

Precisamente entre lo que predijo están los desastres naturales, los cuales aunque no dijo fecha lo apuntan a que pudieran ocurrir en lo que resta del año. Se menciona la posibilidad de terremotos, erupciones volcánicas, como temblores en algunos países.

Esto sumado a la crisis climática que ha estado ocurriendo en el mundo, fuertes terremotos como grandes sequías. Además de intensas lluvias que pudieran ocasionar desastres en algunos países.

Ya han señalado al francés por la caída de las Torres Gemelas, el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos entre otros. Pero no todo es negativo ya que el francés escribió sobre los avances médicos.

Nostradamus para los próximos meses

Indicó en sus escritos que los avances médicos pudieran dar buenas noticias al mundo. Recordemos que estas predicciones no tienen fecha de vencimiento. Indicó el profeta que los avances de la medicina serían esperados.

“Se espera un crecimiento significativo en la tecnología médica, con mejoras en la prevención y tratamiento de enfermedades. Así como avances en medicina personalizada e inteligencia artificial en la atención médica”, destacan sobre lo que escribió.

El colapso económico está entre los escritos del francés, esto pudiera ocurrir en los próximos meses. “Se vislumbra un colapso económico global, con disturbios sociales y un fuerte impacto en las economías de varios países, incluyendo América Latina y Europa”.

