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Opta por un desayuno típico de la región de tu preferencia y disfruta de la gastronomía de Venezuela, este domingo. Desde la clásica arepa rellena hasta la calidez de una pizca andina, la gastronomía nacional ofrece opciones variadas para disfrutar el descanso dominical.

El desayuno es el momento perfecto para rescatar las tradiciones culinarias que nos definen. Ya sea en la comodidad del hogar o en los puestos de calle, la arepa se mantiene como la reina de la mañana, desde la icónica Reina Pepiada hasta el clásico queso blanco.

Sin embargo, el recetario venezolano permite viajar por todo el territorio a través del paladar, ofreciendo alternativas que se adaptan a todos los gustos y climas del país. Las empanadas fritas, las cachapas con queso de mano y los caldos reparadores forman parte de ese abanico de opciones que invitan a los ciudadanos a iniciar el día con energía y sabor criollo.

Desayunos típicos de Venezuela este domingo

Desayuno criollo

Para quienes buscan una comida completa y contundente, el desayuno criollo es la opción más emblemática. Caraotas negras (preferiblemente refritas), carne mechada bien sazonada, tajadas de plátano maduro, queso blanco rallado y, por supuesto, un par de arepas recién asadas.

Esta combinación no solo es un festín para el paladar, sino que representa la esencia del pabellón nacional adaptada a la primera hora del día.

Si buscas variar el menú de hoy, puedes inspirarte en las especialidades que caracterizan a cada rincón de nuestra geografía nacional:

Occidente y Andes: Puedes optar por una reconfortante pizca andina o las tradicionales mandocas zulianas, que mezclan el dulzor del plátano con el salado del queso.

Costas y Oriente: Las empanadas de cazón o pescado blanco representan la opción ideal para quienes prefieren los sabores marinos y las texturas crujientes.

Llanos y Centro: Un buen hervor de res o unos cachitos de jamón recién horneados son alternativas que nunca fallan para reunir a la familia en la mesa.

Aprovecha el descanso de hoy para disfrutar de la rica gastronomía venezolana junto a tu familia. Sin complicaciones, elige tu plato favorito y comparte un buen desayuno criollo hecho en casa. ¡Buen provecho!

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