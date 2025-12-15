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Un desbarrancamiento en la ARC kilómetro 147 dejó en la mañana de hoy a un sujeto lesionado, informó Invialca. El hecho ocurrió sentido Guacara-Valencia, en la arteria vial más importante del centro del país.

El hecho, ameritó el despliegue inmediato de un equipo multidisciplinario para la atención y manejo de la emergencia. La situación fue atendida de manera coordinada por: Invialca, Bomberos Guacara, GNB Vial, y la DIATT.

Desbarrancamiento en la ARC kilómetro 147 dejó un lesionado

Además se implementó un cierre parcial de la vía mientras se realizaban las labores de rescate y se atendía la novedad. La situación generó retraso vehicular en ambos sentidos, luego la misma quedó solventada.

Se hace un llamado a los conductores que transitan tanto por la ARC como por otras autopistas a hacerlo con mucha prudencia. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, entre ellos llevar abrochado el cinturón de seguridad.

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