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La noche de este sábado 21 de febrero, el equipo de Operaciones Viales de Invialca, en conjunto con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, respondieron de manera inmediata a un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 139 de la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Maracay-Valencia.

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El incidente consistió en el desbarrancamiento de un vehículo particular hacia el lateral derecho de la vía. Según el reporte oficial de las autoridades presentes, el siniestro dejó como saldo una persona lesionada, quien recibió atención primaria de urgencia en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado a bordo de una unidad de ambulancia del organismo hasta el Hospital Miguel Malpica de Guacara, para recibir atención médica especializada.

Tras completar las maniobras de auxilio y saneamiento, los cuerpos de seguridad confirmaron la reapertura segura del tránsito en el sentido Maracay – Valencia.

Las autoridades de vialidad reiteran el llamado a los conductores a mantener la prudencia y respetar los límites de velocidad, especialmente durante las horas nocturnas.

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