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Para desbloquear tu usuario del Banco de Venezuela, es sencillo solo tienes que seguir los pasos que te daremos a continuación y listo; tendrás de nuevo el acceso a tu espacio en el primer banco del país.

Por ello deber ingresar a la sección de «Banca en Línea» en el sitio web oficial, selecciona la opción de «Olvidé mi usuario o clave», elige «Usuario». Y sigue los pasos del sistema para responder preguntas de seguridad.

Proporcionar datos personales y recibir un método de autentificación para recuperar tu acceso.

Desbloquear tu usuario del Banco de Venezuela y los pasos

Accede a la plataforma: Ingresa al sitio web oficial del Banco de Venezuela y dirígete a la sección de «Banca en Línea para Personas».

Busca la opción de recuperación: Una vez dentro, ubica y selecciona la opción que dice «Olvidé mi usuario o clave» en la sección de gestión de usuarios.

Selecciona el tipo de recuperación: El sistema te pedirá que ingreses tu número de cédula. Luego, en la sección de «Autogestión de Usuario Único», selecciona la opción para recuperar o desbloquear el «Usuario».

Sigue las instrucciones del sistema: Se te guiará para que respondas preguntas de seguridad y proporciones datos personales como tu fecha de nacimiento.

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Acepta la autentificación: El sistema te solicitará un método de autentificación para confirmar tu identidad.

Confirma tu usuario: Sigue las indicaciones para completar el proceso y confirmar que has recuperado el acceso a tu usuario.

Consideraciones adicionales:

Ten a la mano tu número de cédula y otros datos personales, ya que se te solicitarán para confirmar tu identidad.

El proceso es de autogestión, lo que significa que puedes recuperarlo directamente desde la plataforma.

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