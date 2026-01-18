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Un descarrilamiento de trenes de alta velocidad en España dejó al menos 39 personas fallecidas. Hasta ahora las autoridades trabajan en el sitio del hecho, ocurrido hoy domingo 18 de enero de 2026.

Al menos diez personas han muerto, unas 25 personas se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas. Tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), según el balance de víctimas a las 23 h. del domingo.

Descarrilamiento de trenes de alta velocidad en España

Tres de los fallecidos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación. En el Iryo viajaban 317 personas.

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Que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después, a las 19.39 horas. Descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contraria, por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

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