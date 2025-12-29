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El descarrilamiento del Tren Interoceánico en México dejó al menos 13 personas fallecidas como 100 heridos, varios de estos de gravedad. El ferrocarril que tiene ruta entre el Golfo de México y el Océano Pacífico transportaba 241 pasajeros además de nueve tripulantes.

La Armada mexicana dio atención prehospitalaria a cerca de 36 personas, de las 98 lesionadas estas fueron llevadas a centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tren al tomar una curva en el sector Nizanda se descarriló.

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Los servicios ferroviarios de la zona fueron desactivados y se iniciaron las investigaciones para dar con las causas del accidente. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio instrucciones de traslado de pacientes.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en México

“Di instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar. Y atiendan a las familias de manera personal”, indicó la mandataria en X.

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Luego del accidente varias personas buscaron salir de los vagones y ayudar a las demás a salir del mismo. Mientras llegaban los grupos de rescate al lugar del hecho, el tren quedó inclinado al borde de un acantilado.

El tren está formado por dos locomotoras además de cuatro vagones de pasajeros, dijo la Marina mexicana. La red ferroviaria del país está a cargo de la Armada azteca, dicho corredor ferroviario se inauguró hace dos años.

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