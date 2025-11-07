Compartir

Después de meses de espera, Lionsgate ha estrenado finalmente el tráiler de Michael, la próxima película biográfica dirigida por Antoine Fuqua que narra la vida del «Rey del Pop», Michael Jackson.

El legendario cantante es interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. Este primer adelanto comienza con el artista en el estudio con el productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson.

“Sé que has estado esperando esto durante mucho tiempo. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”, le dice Joness.

NO DEJES DE LEER AHORA: Más de 100 mil firmas buscan reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl



Fragmentos de la infancia de Michael Jackson, así como actuaciones y videos musicales icónicos, incluyendo Thriller, aparecen rápidamente en pantalla en su película biográfica mientras suena su éxito de 1982, Wanna Be Startin’ Somethin’.

Junto a Jaafar Jackson, el elenco Michael también cuenta con Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca, Colman Domingo como su padre, Joe Jackson, Nia Long como su madre, Katherine Jackson y Kat Graham como Diana Ross.

¿Cuándo se estrena la película biográfica de Michael Jackson?

La película biográfica de Michael Jackson se estrenará en cines el 24 de abril de 2026, posponiendo su fecha original del 3 de octubre de 2025.

Aunque el rodaje de la película biográfica de Michael Jackson finalizó en mayo de 2024, se realizaron nuevas grabaciones y se rumoreó que se dividiría en dos partes. Sin embargo, el tráiler apunta a que se trata de una sola película.

«Michael explora la trayectoria de la superestrella mundial hasta convertirse en el Rey del Pop, ofreciendo una mirada íntima a la vida y el legado perdurable de uno de los artistas más influyentes e innovadores de la historia», reza la sinopsis.

De acuerdo con Variety, los créditos también incluyen a John Logan como guionista y a John Branca, Graham King y John McClain como productores.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: