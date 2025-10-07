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Un equipo de dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha conseguido un avance significativo que podría revolucionar el tratamiento de la calvicie, se trata de un método para revertir la alopecia.

En un estudio preclínico, los investigadores lograron revertir la alopecia androgénica, la forma más común de pérdida de cabello, en modelos de ratones, abriendo una puerta de esperanza para millones de personas que sufren esta condición.

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Los resultados han sido calificados como altamente positivos, El novedoso método para revertir la alopecia consiste en la combinación de células madre obtenidas de la grasa corporal con trifosfato de adenosina (ATP), una molécula que actúa como una fuente de energía para las células.

Según los responsables de la investigación, esta sinergia estimula la regeneración capilar y favorece la recuperación del folículo piloso, promoviendo el crecimiento de nuevo cabello.

En el estudio, el 100% de los ratones macho y el 90% de las hembras tratadas experimentaron una notable repoblación capilar.

Método para revertir la alopecia por dermatologos

Este descubrimiento, liderado por el Dr. Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del hospital madrileño, se posiciona como uno de los primeros a nivel mundial en demostrar una alta eficacia del método para revertir la alopecia centrado en la regeneración capilar mediante esta técnica.

El hallazgo se presenta como una vía muy prometedora que podría ofrecer en el futuro una alternativa real y efectiva a los tratamientos actuales, como los fármacos o los trasplantes capilares, para la alopecia androgénica, que afecta a un 80% de los hombres y hasta un 40% de las mujeres a lo largo de su vida.

Aunque los resultados del método para revertir la alopecia son alentadores, los expertos subrayan que la investigación se encuentra en una fase experimental.

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