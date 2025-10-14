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Descubren restos del ictiosaurio en Táchira y esto dijo el IVIC (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Restos del Ictiosaurio en Táchira
Foto: El Foco.ve

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Danny Valdiviezo
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Los restos del ictiosaurio en Táchira fueron encontrados hace unos días, se trata de un hallazgo histórico en el país. Así lo definió el Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (IVIC) sobre estos restos encontrados en la población de Lobatera.

El descubrimiento y los pormenores fueron dados a conocer la noche de ayer lunes 13 de octubre con el presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro +. Donde científicos del IVIC hablaron al respecto.

Restos del Ictiosaurio en Táchira

Este reptil marino estuvo en los mares hace aproximadamente 100 millones de años, durante lo que fue el período Cretácico. “Este es el primer ejemplar de ictiosaurio encontrado en territorio venezolano, un hecho que amplía drásticamente el registro fósil nacional”, dijo el IVIC.

Esto indica lo que llegó a ser hace unos siglos la megafauna y la geodiversidad que hubo en nuestro país. Adicional a este hallazgo encontrado por los investigadores se pudo conocer que se recolectó un diente de mosasaurio.

Según el IVIC este es el dinosaurio más famoso de Venezuela, el IVIC en la actualidad sigue investigando sobre estos hallazgos los cuales son ahora orgullo del estado Táchira.

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