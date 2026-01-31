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El mundo del cine despide a una de sus figuras más queridas y versátiles. La agencia de representación CAA confirmó este fin de semana el fallecimiento de la aclamada actriz Catherine O’Hara, recordada por generaciones como la icónica madre de Kevin McCallister en la franquicia de Mi pobre angelito (Home Alone).

Adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara

Según los informes oficiales, el Departamento de Bomberos respondió a una llamada de auxilio emitida desde la residencia de la actriz durante las primeras horas de la madrugada.

O’Hara presentaba severas dificultades para respirar, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano. Aunque ingresó en estado crítico, su agencia representante se limitó a informar que el deceso ocurrió tras enfrentar una «breve enfermedad», pidiendo privacidad para su familia en este momento de duelo.

El sentido tributo de Macaulay Culkin

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, pero ninguna tan conmovedora como la de Macaulay Culkin. El actor, quien compartió una química inigualable con O’Hara en pantalla, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral.

«¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde», escribió el intérprete.

Culkin acompañó el texto con dos fotografías que resumen una vida de amistad: una captura clásica de la película de 1990 y una imagen reciente donde se evidencia el vínculo especial que ambos mantuvieron fuera de los sets de grabación.

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