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El ministerio de turismo tiene nueva titular, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a Daniella Cabello como nueva ministra de esa cartera. Cabello ha estado en distintos cargos y ahora estará al frente del turismo en el país.

Designada Daniella Cabello como ministra de turismo

Uno de los ministerios más ambiciosos teniendo en cuenta el auge que ha tenido el turismo en los últimos años. Venezuela tiene un alto potencial turístico el cual hay que impulsarlo en el país.

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