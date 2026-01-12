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Designados nuevos ministros de Ecosocialismo y Despacho de la Presidencia

By Redacción Noticias24Carabobo
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ministro Ecosocialismo Despacho de la Presidencia

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este lunes la designación como nuevos ministros del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Ecosocialismo, a Juan Escalona y Anibal Coronado, respectivamente.

“Informo al pueblo de Venezuela que he designado al VA Anibal Coronado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, quien de ahora en adelante continuará con el objetivo supremo de desarrollar el ecosocialismo como línea estratégica fundamental de nuestro proceso revolucionario para la preservación del ambiente. Agradezco a Ricardo Molina por su compromiso y loable labor al frente de este ministerio”, precisó por su canal en Telegram.

ministro Ecosocialismo Despacho de la Presidencia

En relación con el nuevo titular del Despacho de la Presidencia, Rodríguez destacó la “lealtad, capacidad y compromiso” de Escalona para llevar “adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo. ¡Vamos siempre adelante!”.

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SourceEl Siglo
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