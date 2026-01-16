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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 16 de enero cambios en el gabinete ministerial.

La mandataria informó la designación del filósofo y escritor Miguel Pérez Pirela como el nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci).

Rodríguez destacó que la formación académica y la experiencia de Pérez Pirela serán fundamentales para «fortalecer la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela» en esta nueva etapa política.

En el área de infraestructura, la jefa de Estado encargada designó al Vicealmirante (VA) Aníbal Coronado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte.

La presidenta expresó su agradecimiento a Velásquez Araguayán por su compromiso al frente de esta cartera, señalando que la llegada del vicealmirante busca dinamizar los planes de movilidad nacional bajo una dirección técnica y militar de confianza.

Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) estará ahora bajo la dirección de Freddy Ñáñez, quien deja sus funciones previas para enfocarse en la protección ambiental.

Según el anuncio, Ñáñez tendrá la misión de impulsar políticas públicas para la preservación de la «Pachamama» y el equilibrio ecológico del país.

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