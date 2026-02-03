Compartir

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó como representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos (EE. UU.) a Félix Plasencia, informó este lunes el canciller Iván Gil.

La designación fue dada a conocer por Gil, luego de terminar la reunión sostenida entre la mandataria venezolana y la Encargada de Negocios de los Estados Unidos de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, este lunes 2 de febrero, en Miraflores.

El diplomático venezolano Félix Ramón Plasencia González «se trasladará con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días», destacó Gil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

El canciller destacó que este encuentro sirvió para iniciar una agenda de trabajo que involucra el abordaje de las diferencias y controversias entre la Administración de Donald Trump y Venezuela. “Hemos hecho un repaso de la agenda de paz y de respeto”, comentó Gil.

También destacó que conversaron sobre temas energéticos, políticos y económicos. «Es una etapa de trabajo, es una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses, en esta etapa donde el Gobierno Bolivariano ha sido enfático en poder construir una agenda productiva, de paz, de respeto», expresó el ministro de Relaciones Exteriores. Plasencia ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2021 y 2022. Hasta la fecha era embajador jefe de Misión venezolana en el Reino Unido.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas