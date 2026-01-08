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Designan a Francisco Ameliach representante ante el Consejo de Estado

By Redacción Noticias24Carabobo
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Francisco Ameliach Consejo de Estado

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La Asamblea Nacional (AN) designó por mayoría evidente al diputado Francisco Ameliach como representante del Parlamento ante el Consejo de Estado.

La designación fue aprobada durante sesión ordinaria de la AN de este jueves 8 de enero.

Francisco Ameliach ante el Consejo de Estado

Dicho nombramiento se realizó de conformidad con el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional.

«Queda designado el diputado Francisco Ameliach Orta como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, cumpliendo con lo consagrado en la Constitución y el Reglamento de este Parlamento», anunció el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

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SourceEl Universal
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