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Designan a Carlos Alvarado como nuevo presidente del IVSS

By Redacción Carabobo
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Carlos Alvarado Presidente del IVSS

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La ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez González, anunció la designación del doctor Carlos Alvarado como el nuevo presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La noticia se dio a conocer este sábado a través de los canales oficiales del Ministerio para la Salud, donde se resaltó el perfil del nuevo titular de la institución. Carlos Humberto Alvarado es médico cirujano de profesión y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública venezolana.

Carlos Alvarado Presidente del IVSS

Alvarado es ampliamente reconocido por su desempeño previo como Ministro del Poder Popular para la Salud, cargo desde el cual lideró los esfuerzos nacionales para contener y enfrentar de manera exitosa la pandemia por la Covid-19. Su gestión durante dicha emergencia sanitaria fue clave para la articulación de los protocolos de atención y vacunación en el país.

Asimismo, se destaca su labor académica y administrativa al frente de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, institución fundamental para la formación de los profesionales que integran el sistema de salud pública actual. Su perfil técnico y docente es visto como un factor determinante para continuar con la modernización y atención del Seguro Social.

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