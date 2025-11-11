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El asesinato del expelotero Wikelman Ramírez en el municipio Guacara del estado Carabobo, será investigado por el Ministerio Público, así lo informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales de la Fiscalía.

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Wikelman Ramírez

El fiscal Saab informó que el Ministerio Público de Carabobo designó a la Fiscalía 34 en Materia de Homicidio, para investigar y sancionar los hechos relacionados con el asesinato del expelotero, donde sujetos desconocidos sin mediar palabras lo interceptaron y le efectuaron varios disparos.

Se espera ahora por los resultados de este caso, el cual ha sido tendencia en las últimas horas a nivel nacional.

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