ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Designan fiscalía para investigar el asesinato de Wikelman Ramírez en Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
0
123
asesinato Wikelman Ramírez

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El asesinato del expelotero Wikelman Ramírez en el municipio Guacara del estado  Carabobo, será investigado por el Ministerio Público, así lo informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales de la Fiscalía.

Wikelman Ramírez

El fiscal Saab informó que el Ministerio Público de Carabobo designó a la Fiscalía 34 en Materia de Homicidio, para investigar y sancionar los hechos relacionados con el asesinato del expelotero, donde sujetos desconocidos sin mediar palabras lo interceptaron y le efectuaron varios disparos.

Se espera ahora por los resultados de este caso, el cual ha sido tendencia en las últimas horas a nivel nacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fallece el lanzador Wikelman Ramírez de 25 años en Guacara

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceRedes Sociales
Artículo anterior
«Ojalá pueda volver»: Lionel Messi visitó el Camp Nou
Artículo siguiente
Venezuela envía segundo buque con más de 2.500 t de ayuda para Cuba
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes