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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes nuevos ajustes en el gabinete ministerial y entes adscritos para fortalecer la gestión económica y sanitaria del país.

A través de su cuenta en Telegram, informó que Calixto Ortega asumirá la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), con el fin de que continúe con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica.