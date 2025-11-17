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La madrugada de este lunes, se registró un deslizamiento de tierra en el sector Belén en el estado Mérida, dejando atrapados a los habitantes de dicha zona.

«Durante la lluvia de anoche se produjo un deslizamiento que tiene en riesgo varias viviendas y están a la espera de Protección Civil y Bomberos para la evaluación correspondiente», informó en horas de la madrugada el reportero Leonardo León.

A primera hora de la mañana se hicieron presentes en el lugar funcionarios de Protección Civil y Bomberos, quienes con ayuda de equipamiento especializado lograron llevar a cabo los rescates.

Deslizamiento de tierra en Mérida