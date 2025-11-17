La madrugada de este lunes, se registró un deslizamiento de tierra en el sector Belén en el estado Mérida, dejando atrapados a los habitantes de dicha zona.
«Durante la lluvia de anoche se produjo un deslizamiento que tiene en riesgo varias viviendas y están a la espera de Protección Civil y Bomberos para la evaluación correspondiente», informó en horas de la madrugada el reportero Leonardo León.
A primera hora de la mañana se hicieron presentes en el lugar funcionarios de Protección Civil y Bomberos, quienes con ayuda de equipamiento especializado lograron llevar a cabo los rescates.
Deslizamiento de tierra en Mérida
En las imágenes se puede ver cómo el deslizamiento de tierra derrumbó la mayor parte del camino y dejó sin bases estables el resto del mismo, por lo que las personas tuvieron que salir de sus casas aseguradas con arneses y asistidas por los rescatistas.
Hasta el momento se desconoce cuántas personas resultaron afectadas por esta situación, así como la magnitud de los daños materiales o si algunos de los habitantes quedarán en situación de damnificados.