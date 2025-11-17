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Deslizamiento de tierra dejó atrapadas a varias personas en Mérida

By Redacción Carabobo
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Deslizamiento de tierra en Mérida

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La madrugada de este lunes, se registró un deslizamiento de tierra en el sector Belén en el estado Mérida, dejando atrapados a los habitantes de dicha zona.

«Durante la lluvia de anoche se produjo un deslizamiento que tiene en riesgo varias viviendas y están a la espera de Protección Civil y Bomberos para la evaluación correspondiente», informó en horas de la madrugada el reportero Leonardo León.

A primera hora de la mañana se hicieron presentes en el lugar funcionarios de Protección Civil y Bomberos, quienes con ayuda de equipamiento especializado lograron llevar a cabo los rescates.

Deslizamiento de tierra en Mérida

En las imágenes se puede ver cómo el deslizamiento de tierra derrumbó la mayor parte del camino y dejó sin bases estables el resto del mismo, por lo que las personas tuvieron que salir de sus casas aseguradas con arneses y asistidas por los rescatistas.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas resultaron afectadas por esta situación, así como la magnitud de los daños materiales o si algunos de los habitantes quedarán en situación de damnificados.

 

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SourceCaraota Digital
ViaNoticias 24 Carabobo
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