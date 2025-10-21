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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, desmantelaron una organización delictiva dedicada a comercializar material estratégico de manera ilícita en un establecimiento comercial, ubicado en la parroquia Candelaria de la jurisdicción. Comisiones adscritas al Servicio de Investigación Penal (Sipv), tras labores de investigación de campo, trazas telefónicas y atendiendo a denuncias de la comunidad, lograron desarticular un grupo delictivo con la captura de once personas, quienes a través de un local comercial, se dedicaban a la venta de objetos provenientes del delito y comercialización ilícita de material estratégico.

Venta de material estratégico en la Candelaria