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Desmantelada organización delictiva dedicada a la venta de material estratégico en la Candelaria

By Redacción Noticias24Carabobo
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Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, desmantelaron una organización delictiva dedicada a comercializar material estratégico de manera ilícita en un establecimiento comercial, ubicado en la parroquia Candelaria de la jurisdicción.
Comisiones adscritas al Servicio de Investigación Penal (Sipv), tras labores de investigación de campo, trazas telefónicas y atendiendo a denuncias de la comunidad, lograron desarticular un grupo delictivo con la captura de once personas, quienes a través de un local comercial, se dedicaban a la venta de objetos provenientes del delito y comercialización ilícita de material estratégico.

Venta de material estratégico en la Candelaria

Los funcionarios practicaron la detención de una mujer y 10 hombres, quienes fungían como  trabajadores del establecimiento, comúnmente conocido como chatarrera, además de presuntos  trabajadores de una empresa pública, quienes comercializaban, de manera ilegal, partes y piezas hidráulicas pertenecientes a dicha empresa.
Durante el procedimiento la comisión policial logró incautar diversas máquinas y equipos hidráulicos, que los vinculan con el acto delictivo, además de billetes de denominación extranjera, equipos telefónicos y un vehículo tipo moto.
El caso fue notificado al Ministerio Público y los detenidos quedaron privados de libertad por los delitos de aprovechamiento, robo a la nación y comercialización de material estratégico.
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SourcePrensa Alcaldía de Valencia
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