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Un presunto centro de distribución de drogas en Güigüe, municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo fue desmantelado por la Policía estadal. Así lo dio a conocer el cuerpo de seguridad en sus redes sociales.

Tres ciudadanos fueron detenidos y más de seis kilos de presunta droga incautados durante operativo nocturno. En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios del Cuerpo de Policía de Carabobo, adscritos al Centro de Coordinación Policial Güigüe, realizaron un contundente procedimiento en el sector La Toma.

Logrando la aprehensión de tres ciudadanos presuntamente vinculados con el delito de posesión de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El despliegue se llevó a cabo a las 8:00 p.m., cuando efectivos de la Estación Policial Belén, pertenecientes al Cuadrante 02 (CPEC), observaron movimientos sospechosos frente a una residencia sin numeración.

Centro de distribución de drogas en Güigüe

Al notar la presencia policial, uno de los individuos adoptó una actitud evasiva e ingresó bruscamente al inmueble, alertando a otros ocupantes. Los funcionarios actuaron con rapidez, logrando la captura de una ciudadana en las inmediaciones.

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Posteriormente, ingresando a la vivienda donde sorprendieron a otro sujeto intentando huir por la parte trasera con una bolsa negra de gran tamaño. Al inspeccionar el contenido, se hallaron doce paquetes rectangulares con un peso total de 6 kilos 435 gramos de presunta marihuana.

Los detenidos fueron identificados como:

– Yorexis Mariana Hernández Arteaga, 28 años.

– Antoni Manuel Nadales Bolívar, 27 años.

– Yoel Dael Gil Acosta, 38 años, quien posee registro policial por violencia y resistencia a la autoridad (2016).

Ante la presencia de una multitud que intentaba obstaculizar el procedimiento, los funcionarios actuantes lograron evacuar la zona y trasladar a los aprehendidos al CCP Güigüe. Notificando de inmediato a la superioridad y al Ministerio Público, bajo la competencia del Fiscal N° 12.

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