Compartir

La noticia de la muerte del influencer Luis Frío en una prisión de Estados Unidos se hizo viral en horas de la tarde; pero la misma es falsa. La información la dio su pareja Rosana Fajardo, hace unas horas.

Rosana Fajardo, pareja del influencer había denunciado tratos inhumanos hacia el, el cual había presentado una situación de salud delicada precisamente por no recibir atención médica; en la llamada “Megacárcel” de Estados Unidos.

Velásquez Rivas en Venezuela es conocido por ser un influencer automotriz además de ser organizador de eventos como uno de los que siempre colaboraba con la prensa. Esto ante datos sobre los aires acondicionados, marcas de vehículos, entre otros datos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosana Fajardo (@rosanaoficiall_0)

Su pareja en un video había dicho que estaba recluido en la prisión estadounidense. Pero luego familiares como amigos dijeron no saber nada sobre él. Hasta ahora no se sabe si esté con vida o fallecido. Ya que el gobierno estadounidense poca información brinda sobre personas detenidas.

Influencer Luis Frío y lo que dijo su pareja

En un video, Rosana Fajardo dijo lo siguiente: “Nos encontramos en Miami y el día de ayer falleció en ‘Alligator Alcatraz’ por negligencia del gobierno de Estados Unidos; pidió atención médica y no se la dieron”.

“Qué se haga justicia, las condiciones inhumanas que están viviendo allí adentro, solo estábamos esperando la deportación, él la firmó, pero nunca lo sacaron”, relató. Pero luego varios de sus amigos influencers dijeron no saber de la situación. “Entiendo que esto es demasiado fuerte para todo y que la información que nos dieron el día de hoy fue desde adentro de esa prisión antes de sacar esto a la luz intentamos investigar dónde estaba su cuerpo no hallamos respuesta y ahí fue donde acudimos a ustedes”; dijo la hermana de Velásquez.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas