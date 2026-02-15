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El Despacho de la Presidencia será reorganizado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez emitió el decreto 5.248. La misma en Gaceta Oficial extraordinaria 6.985 emitida el pasado 9 de febrero.

En ese sentido, se pudo conocer que la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que estaba adscrita al mencionado despacho, fue transferida al Ministerio para Relaciones Exteriores. Explicó el decreto.

Despacho de la Presidencia será reorganizado y se liquidan estas fundaciones

También se ordena la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia, entre los que figuran las fundaciones: Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.

Además de Propatria 2000, el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la José Félix Ribas. También quedó eliminado el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), dijo el medio Últimas Noticias.

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